Comico sardo a pastori, "vi voglio bene"

Un video postato su Facebook per come incoraggiamento ai pastori per la vertenza latte: lo ha girato il comico sardo Benito Urgu, noto al grande pubblico per avere partecipato ad alcune trasmissioni televisive con Piero Chiambretti, Nino Frassica e Giorgio Panariello.

https://www.facebook.com/100009265630403/videos/2272167099768789/

"Nanneddu, Gianuario, amici da sempre, la vostra forza non deve essere distrutta da nulla - dice Urgu rivolgendosi ai due portavoce degli allevatori sardi che hanno portato avanti le trattative sul prezzo del latte e sulla riforma della filiera - io sono con i pastori perché loro sudano quando c'è da lavorare e quando lavorano non guardano da nessuna parte: vi voglio bene".