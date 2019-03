Sepsi, migliorano condizioni giovane

(ANSA) - OLBIA, 18 MAR - E' sotto controllo la situazione e si è conclusa la sorveglianza sanitaria sui contatti stretti del giovane gallurese colpito nei giorni scorsi da sepsi da meningococco. Ne dà notizia la Ats-Assl Olbia.

Sin dall'immediatezza del ricovero del giovane, le cui condizioni di salute sono in netto miglioramento - fanno sapere dall'azienda sanitaria - prima nell'ospedale di Tempio Pausania e poi nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ats-Assl Olbia aveva attivato l'indagine epidemiologica e la sorveglianza sanitaria dei contatti stretti del paziente: sorveglianza che, grazie alla tempestività della sua attivazione e alla profilassi, si è conclusa con esito negativo, senza alcuna notifica di secondi casi.

Nelle scorse ore l'Istituto di Igiene dell'Università di Sassari ha isolato il ceppo del meningococco che ha causato la sepsi: si tratta del sierotipo Y.

In seguito alla risultanza degli esami di Laboratorio, la Ats sta avviando le procedure per offrire gratuitamente alla popolazione di età compresa tra 0 e 18 anni, residente nel paese dell'uomo colpito da sepsi, il vaccino quadrivalente contro le infezioni da meningococco A, C, Y, W135: ulteriori informazioni verranno a breve fornite dagli uffici territoriali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ats. (ANSA).