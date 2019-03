Nella vita "basta alibi",ecco #NoExcuses

(ANSA) - SASSARI, 17 MAR - Ognuno di noi, nella vita di ogni giorno, trova scusa per non andare avanti o non superare alcuni ostacoli. Ebbene da oggi c'è un'Accademia di vita, #NoExcuses, nata per eliminare tutti quegli alibi che ci creiamo attorno. E il fondatore di questa iniziativa, che parte da Sassari e andrà in tour in tutta Italia, è Massimiliano Sechi. 32 anni, recentemente nominato Cavaliere dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità, spirito costruttivo e impegno sociale". Affetto da una focomelia che lo ha costretto sulla sedia a rotelle sin da bambino, Sechi ha trasformato il suo handicap in un punto di forza. Pluricampione del mondo di e-Sports contro i normodotati, ha 220mila followers e oggi vive in totale autonomia: guida, fa la spesa, pratica sport. E si dedica a quella che sente come una missione. "Sono nato senza braccia e senza gambe - dice - oggi cambio la vita delle persone".

Dopo un'adolescenza non facile, passata a scontrarsi con "il pietismo, il bullismo, l'handicap e la paura di non essere giudicato all'altezza" e una grave depressione è riuscito a trasformare la sua esistenza. Realizza che nella vita conta essere se stessi fino in fondo, senza spazio per le scuse. "In noi c'è ciò di cui abbiamo bisogno per essere liberi e felici - dice Sechi - Quello che promuovo è anzitutto uno stile di vita.

No Excuses significa che, a prescindere da dove parti e da quanto possa essere difficile la tua vita, nel momento in cui hai ben chiaro chi vuoi essere e decidi di non avere scuse c'è sempre un buon motivo per essere felici".

Oggi è un modello a disposizione di tutti. "L'Accademia per aziende e semplici persone fornirà competenze trasversali, dalla consapevolezza di sé alla scoperta dei propri valori e talenti, dal raggiungimento degli obiettivi alla sacralità del corpo e dell'alimentazione, dalla comunicazione alla gestione delle emozioni - spiega Sechi - Quando è chiaro qual è lo scopo in questa vita la motivazione la senti e non fai più fatica".(ANSA).