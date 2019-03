Fregola e granseola, il Pilau è servito

Una delizia a base di fregola e frutti di mare, granseola in primis. Il Pilau, piatto tipico della cucina di Calasetta, sull'isola di Sant'Antioco, è protagonista della nuova edizione della sagra dedicata. a questa prelibatezza. Tre giornate, dal 10 al 12 maggio, una in più rispetto alle quattro precedenti edizioni, per celebrare questa pietanza gustosa e nutriente.

A fare da contorno, sono in programma una serie di iniziative. Il clou sarà sabato 11 e domenica 12 con le sfide ai fornelli e degustazioni nel cuore del centro storico. La serata di sabato 11 la scena sarà delle stelle dello show "Colorado" e della trasmissione radio "Lo zoo di 105". La Sagra del Pilau sarà anche l'occasione per visitare il caratteristico borgo sulcitano dalle bianche case con gli intarsi blu, a bordo del trenino.

Il Pilau sarà al centro di un convegno nell'aula consiliare, venerdì 10 alle 18, incentrato sulle implicazioni storico-culturali della pietanza calasettana. Moderato dal giornalista Giampaolo Cirronis, vedrà l'intervento di Remigio Scopelliti, vicesindaco e assessore alla Cultura, Sergio Porseo, delegato a Turismo, Comunicazione e Pro loco, Chicco Mercenaro, assessore allo Sport e Servizi Tecnologici, Francesca Toni, biologa nutrizionista e altri esperti del settore. "Poi sarà servito e venduto in Piazza Belly, oltre a essere disponibile nei ristoranti che lo inseriranno nel menù", precisa Chicco Mercenaro. Tre giornate per un viaggio fra il gusto, storia e tradizioni di Calasetta.