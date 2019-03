"La danza delle briciole" per Amelia

"A volte cerchi di guardare il cielo sopra una nuvola che passerà, vorresti dargli la forma di un telo e colorarlo come più ti va. Ti rendi conto di essere cresciuto ed aver perso quella fantasia che ti saltava addosso in un minuto tra mille verità ed una bugia". Inizia così "La danza delle briciole", la canzone che 25 artisti sardi hanno inciso per Amelia Sorrentino, la bambina di sette anni scomparsa a dicembre a causa di una patologia rarissima: il volvolo intestinale.

La canzone, ideata da Davide Stilo, è stata pubblicata nei giorni scorsi e sul canale Youtube è stato diffuso un video in cui si vedono tutti gli artisti coinvolti intonare il brano. "La danza delle briciole" diventerà presto un cd e gli introiti della vendita andranno all'associazione benefica "Amelia Sorrentino" creata dal padre, Corrado Sorrentino, ex campione di nuoto.

"Ogni introito di ogni tipo proveniente da questo brano - si legge nella pagina Facebook dell'associazione - andrà ai progetti per i bambini, quindi ora non ci resta che spargere questa perla d'amore insieme a voi affinché più cuori possibile possano essere raggiunti. Presto il cd in una tiratura limitata a 1000 copie, lo troverete in via Pergolesi 4 a Cagliari ma non conosciamo limiti e possiamo farlo arrivare ovunque".

Il brano è stato registrato all'Event Studio di Cagliari con la partecipazione dei cantanti e musicisti: Alessandro Spedicati, DavideStilo, Fabio Useli , Balentes (Stefania Liori, Pamela Lorico, Federica Putzolu), Flavio Secchi, Francina, Joe Perrino, Lavinia Viscuso, Manuel Cossu, Manuela Mameli, Mario Ana, Micho P, Mymisses (Giorgia Pillai, Laura Sau, Marta Camba, Stefania Cugia), Momar Gaye, Reverendo Jones, Rossella Rox Camellini, Sergio Piras, Tck (Filippo Lai, Andrew Kriss, Carlo Impagliazzo). Il video è stato girato da Luca Matta.