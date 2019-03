Calcio:Cagliari vede salvezza più vicina

Quota salvezza sempre più vicina per il Cagliari: se si considera il campionato scorso (ma ogni stagione fa storia a sé) la conferma della serie A è veramente a due passi. O meglio a due vittorie. La partita contro la Fiorentina è stata importante perché ha fugato tutti i dubbi ri-emersi nella trasferta di Bologna. E dato una nuova dimensione alla classifica associando il Cagliari più al gruppo Genoa-Sassuolo-Parma che alle squadre che lottano per evitare la B.

Una vittoria che dà anche morale e sicurezza perché impone in qualche modo una nuova legge della Sardegna Arena: negli ultimi tre incontri casalinghi il Cagliari ha battuto Parma, Inter e Fiorentina. Sempre per due a uno, ma con storie della partita sempre differenti: in rimonta con il Parma, dopo essere stati raggiunti sull'uno a uno con i nerazzurri e aprendo e chiudendo la patria con i viola, salvo poi rischiare qualcosa (ma non molto) dopo il gol di Chiesa nel finale.

Il vero colpo di grazia al suo campionato il Cagliari potrà darlo al ritorno in campo dopo la sosta. L'unico problema è però molto serio: si gioca fuori dalla Sardegna e lontano da casa i rossoblù non fanno punti dai sei turni. Per Maran una pecca da eliminare perché con una manciata di pareggi esterni il Cagliari sarebbe considerata sempre - e non una settimana sì e un'altra no - una squadra da centro classifica. Con il Chievo il tecnico potrà anche permettersi di rivoluzionare tutto: non ci sarà Pavoletti, squalificato, e con Thereau (presumibilmente) il Cagliari dovrà imparare a giocare in un altro modo con un sistema paradossalmente più adatto alle ripartenze. Con un'avvertenza: a Verona un ko riporterebbe un po' di apprensione perché il turno successivo, con la Juve, potrebbe essere più difficile continuare il filotto interno.

Per ora tregua. Con il Cagliari che si potrà godere i suoi protagonisti in maglia azzurra: verosimilmente ci sarà spazio per Barella e non per Cragno e Pavoletti. Ma è difficile lamentarsi: per la squadra di Maran la triplice convocazione in nazionale è un piccolo scudetto.