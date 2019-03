A Olbia un market e un magazzino droga

Utilizzava il suo appartamento come market per lo spaccio, ma la gran parte della droga veniva custodita in un magazzino nel centro di Olbia. Almeno 2,5 chilogrammi di marijuana e hashish sono stati rinvenuti e sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Olbia. In manette è finito un 20enne di origine rumena residente in città, arrestato dai Baschi Verdi dopo numerosi appostamenti davanti alla sua casa.

I militari, infatti, avevano notato un costante via vai di persone, anche adolescenti, che, soprattutto in serata, si recavano nell'appartamento. Così la scorsa notte hanno deciso di agire e hanno effettuato una perquisizione per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Il ventenne era insieme ad altri tre giovani, di cui uno di 16 anni: in casa alcune dosi di droga, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso che riproduceva una Colt M1911, due bilancini di precisione e circa 200 euro in contanti. I finanzieri hanno anche trovato un contratto di locazione relativo ad un immobile in pieno centro storico: durante la perquisizione è stato così scoperto un magazzino con l'ingente quantitativo di stupefacente.