Sciopero clima, striscioni su scuola

Anche gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo "Santa Caterina" di Cagliari si uniscono ai giovani di tutto il mondo per i "Fridays for future" e alla grande mobilitazione mondiale di oggi per lo "Sciopero per il clima" per chiedere misure urgenti contro il riscaldamento globale e la distruzione della biodiversità.

Sull'onda della mobilitazione della giovane studentessa svedese Greta Thunberg, che da agosto 2018 sciopera davanti alla sua scuola ogni venerdì, chiedendo al suo governo misure immediate per combattere i cambiamenti climatici, i giovanissimi della scuola primaria cagliaritana, insieme ad insegnanti e genitori, hanno aderito alla manifestazione con una serie di iniziative. Nelle classi sono state realizzate attività laboratoriali per promuovere l'educazione ambientale e sensibilizzare i bambini sui problemi della sostenibilità ambientale e del surriscaldamento globale. I lavori sono stati esposti sulla facciata della scuola, attaccati a due enormi striscioni.