Latte: caseifici in marcia per legalità

Cinquantasei autocisterne del latte hanno sfilato nel centro di Macomer in occasione della marcia per la legalità promossa dai caseifici della filiera del latte ovicaprino contro i ripetuti assalti armati alle autocisterne dirette alle aziende per il conferimento del prodotto. Un corteo tra gli applausi dei manifestanti che hanno atteso le autobotti di fronte al Municipio: da qui il serpentone si è snodato lungo le strade principali del paese del Marghine, da Corso Umberto fino alle caserme Mura. Presenti tutti i titolari dei caseifici, dai Fratelli Pinna di Thiesi ad Antonio Mura della Sarda Formaggi di Buddusò, tutti chiusi in adesione alla serrata. Assenti, almeno alla partenza del corteo, i leader dei pastori che ieri sera a Tramatza, in una lunga assemblea hanno optato per la partecipazione libera alla manifestazione di oggi.

In prima fila, invece, con la fascia tricolore, i sindaci del territorio e il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana. Tanti gli operai dei caseifici e i ragazzi delle scuole che hanno sfilato con diversi cartelloni. Uno su tutti: "Un'ingiustizia non va fatta nemmeno quando la si riceve". In prima fila anche il decano del caseificio Sarda Formaggi, Nino Mura: "Ho 80 anni ma quello che è successo in questi giorni non l'avevo mai visto", ha detto ricordando l'assalto di pochi giorni fa a Irgoli (Nuoro), quando una autocisterna del latte del caseificio di Buddusò (Sassari) è stata bloccata e data alle fiamme.

FIGLIO AUTISTA AGGREDITO, RISCHIA LA VITA. "Parlo per babbo e per gli altri camionisti: è inaccettabile che gli autisti delle autocisterne del latte, che si alzano all'alba e finiscono a sera inoltrata, tutti i giorni senza ferie e giornate libere, debbano rischiare la vita per andare a lavorare. Siamo famiglie con mutui che devono fare grandi sacrifici per sostenere le aziende. Quello che ci manca oggi è la serenità". Intervento toccante alla manifestazione per la legalità degli industriali caseari, del giovanissimo Gavino Dore, figlio dell'autotrasportatore vittima dell'ultimo assalto mentre portava il latte per il conferimento. "Dopo oggi, la violenza deve finire. Stiamo uniti - è l'appello di Gavino - pastori, trasportatori e trasformatori, qui è in gioco la tranquillità e il lavoro di tutta la filiera".

MURA (INDUSTRIALI), IN MARCIA PER PACE SOCIALE. Titolari dei caseifici sardi in prima linea a Macomer per dire basta agli assalti alle autocisterne che trasportano il latte. Antonio Mura della Sarda Formaggi di Buddusò (Sassari) è uno degli industriali che ha visto un mezzo dell'azienda andare a fuoco dopo un blitz di uomini incappucciati ed armati. "Oggi - ha chiarito - è una giornata importante per solidarizzare con i lavoratori che tutti i giorni sono impegnati nella raccolta del latte e fanno parte di questa filiera che non riesce più a trovare pace". "Non è una giornata di protesta ma di raccoglimento - ha spiegato Mura - per ricercare una pace sociale che manca in questo comparto. Al di là di tutte le pretese dobbiamo difendere il diritto al lavoro di tutti". Paolo Pinna, uno dei titolari del caseificio Fratelli Pinna di Thiesi (Sassari), è ottimista e sull'assenza dei leader del Movimento pastori minimizza: "Non ho ancora visto chi c'è, ma credo che ci siano anche gli allevatori".

DEIANA (ANCI), RESTARE UNITI CONTRO VIOLENZA. "Siamo qui per solidarizzare col mondo delle campagne, ma anche per dire no alla violenza, per questo esprimiamo la nostra piena vicinanza agli autotrasportatori che in questi giorni hanno subito assalti e aggressioni". Così il presidente dell'Anci Sardegna, Emiliano Deiana durante la manifestazione a Macomer degli industriali caseari. "Nella vertenza dei pastori è stato finalmente raggiunto un accordo, da qui bisogna partire per proseguire il dialogo e trovare una soluzione per un settore che è il cuore dell'economia della Sardegna - ha sottolineato Deiana - La questione riguarda anche i trasportatori e i trasformatori, bisogna andare avanti tutti uniti. La violenza deve finire, i lavoratori devono essere tutelati dalle forze dell'ordine".

SINDACI IN CORTEO CON FASCIA TRICOLORE - Tanti i sindaci presenti alla manifestazione di Macomer contro le aggressioni e gli assalti alle autocisterne del latte, tutti con la fascia tricolore. "Il nostro paese è stato al centro di questa vertenza - spiega il primo cittadino di Thiesi, comune dove ha sede il caseificio Pinna, uno dei più grandi della Sardegna - Gli episodi di violenza ci hanno destabilizzato, abbiamo avuto paura. Oggi siamo qui a ribadire che c'è bisogno di legalità e di continuare a trattare per raggiungere dei compromessi che facciano andare avanti i lavoratori di tutta la filiera".

"Il mio è il paese dove lavora Franco Manca, uno dei primi autotrasportatori a subire agguati - racconta il sindaco di Borutta - un'aggressione che avrebbe potuto costare la vita a Franco. Lui intanto ha perso la serenità e la salute proprio quando si sta avvicinando la pensione. Per questo siamo qui a dire basta alla violenza". "Siamo la provincia col territorio agricolo più vasto della Sardegna, non potevo non essere qui - dice il sindaco di Sassari Nicola Sanna - Andiamo avanti con maturità per portare a casa per tutta la filiera e per tutti i lavoratori il giusto prezzo dei prodotti e del lavoro". Quando ormai la manifestazione stava per concludersi, sono arrivati i saluti del leader del Movimento pastori sardi, Felice Floris, e le scuse per non essere stato presenta a causa di impegni improrogabili.