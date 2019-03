Da Scarlatti a paesaggi sonori di oggi

Preziose pagine musicali in un itinerario che da Scarlatti giunge alle sonorità contemporanee.

La Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Cagliari, in coproduzione con il Conservatorio di Cagliari, si ripropone dal 21 marzo al 19 novembre con 18 concerti.

Undici saranno eseguiti all'Auditorium del Conservatorio, cinque sono dedicati al solo pianoforte. Protagonisti artisti del calibro del pianista e compositore Francesco Libetta, che ritorna a Cagliari a grande richiesta il 22 luglio, poi Davide Cabassi, Amir Katz, Misha Dacic, Giorgio Trione Bartoli.

La stagione prevede sette concerti cameristici, due concerti per violino e pianoforte: il primo con la giovanissima Celeste di Meo, classe 2002 accompagnata dalla coreana Jongrey Kwag e il secondo con Takane Funatsu famosa violinista giapponese primo violino ospite della London Philharmonic Orchestra accompagnata al pianoforte da Stefano Curto.

L'ensemble Donatello formato da Luisa Sello e accompagnata da quattro giovani musicisti presenterà un programma di musiche antiche e contemporanee. Bizzarria Ensemble con Attilio Motzo al violino, Paolo Grazzi all'oboe, Alberto Grazzi al fagotto eseguiranno i concerti di Vivaldi. Dopo il successo dell'anno scorso verranno riproposte le 4 Stagioni. Sul palco sono attesi artisti di livello internazionale, ma anche diversi artisti locali. Con il Quartetto Adorno si dà il via a un ciclo di sei concerti che nell'arco di tre anni presenterà al pubblico di Cagliari tutti i quartetti per archi di Beethoven.

In cartellone anche i quattro concerti di Mozart K271 e K456 con Raffaele Battiloro e K413 e K415 con Lucio Garau al pianoforte con l'Orchestra Palestrina. In programma anche musiche tra gli altri di Prokofiev, Schumann, Isaac Albeniz, George Enesco, Antonio Soler, Luigi Boccherini.

A giugno, il 6, 7 e 8, ritorna il Festival di Musica Contemporanea. Protagonisti Lucio Garau, Riccardo Sarti e Paolo Pastorino con i concerti di musica acusmatica dedicati al Paesaggio Sonoro.