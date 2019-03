Cagliari, sequestrati 100 kg di hashish

Due giovani arrestati, una donna denunciata e oltre 100 chili di hascisc sequestrati. È il bilancio dell'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri nel quartiere Sant'Elia, alla periferia di Cagliari. Si tratta di uno dei più importanti sequestri avvenuti in città negli ultimi anni. In manette sono finiti Fabio Lorrai, 28 anni e il coetaneo, Manolo Piras. Denunciata in stato di libertà la compagna di Lorrai, una donna di 38 anni.

I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo e della Compagnia di Cagliari dopo una serie di attività di controllo nel quartiere hanno fatto scattare il blitz in una palazzina in via Schiavazzi e in particolare nell'appartamento al terzo piano dove vivevano Lorrai e la compagna. Nella camera da letto i militari hanno trovato mille panetti di hascisc per oltre 100 chili, dentro alcuni bustoni neri. Sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e una ventina di grammi di marijuana. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza della droga.