Astori: messa in suffragio a San Lorenzo

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Ci sono anche il presidente della Figc Gabriele Gravina e i proprietari viola Diego e Andrea Della Valle tra i presenti alla messa in suffragio di Davide Astori nella Basilica di San Lorenzo a Firenze. Tra i presenti, oltre alla Fiorentina, anche Daniele Massaro in rappresentanza del Milan, una delegazione del Cagliari, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente del consiglio regionale toscano Eugenio Giani e gli ex compagni del capitano viola scomparso un anno fa Milan Badelj e Manuel Pasqual. (ANSA)