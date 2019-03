Cagliari, incendio devasta sala biliardo

Un incendio ha devastato una sala biliardo a Cagliari. Le fiamme, le cui cause non sono state accertate, sono divampate intorno alle 3 all'interno del "Club del biliardo" in via Newton.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autopompa serbatoio, una autobotte e un mezzo con gli autorespiratori. Nel giro di breve tempo i pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, evitando che si propagassero alle altre attività e strutture che si trovano accanto alla sala biliardo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cagliari che hanno avviato le indagini sull'episodio. I danni sono ingenti. I vigili del fuoco anche questa mattina stanno lavorando per mettere in sicurezza tutta l'area e spegnere gli ultimi focolai.