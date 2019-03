Latte: accordo per 74 centesimi al litro

(ANSA) - SASSARI, 8 MAR - Sul prezzo del latte c'è l'accordo. Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, ha chiuso un'intesa che prevede 74 centesimi al litro, con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano.

La vertenza oggi era ripartita dalla base dei 72 centesimi stabiliti dieci giorni fa e dal decreto firmato ieri dal governo, che ha stanziato 24 milioni di euro per sostenere la filiera lattiero-casearia della Sardegna.

Al vertice in piazza d'Italia hanno partecipato i pastori, le aziende di trasformazione, i rappresentanti del governo, della Regione Sardegna e delle associazioni di categoria.