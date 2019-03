Dinamo domenica di scena a Venezia

"Giocheremo in trasferta per la seconda volta di seguito, veniamo da un viaggio lungo, ci siamo preparati in base a questi impegni e al tempo disponibile". Il coach della Dinamo Banco di Sardegna, Gianmarco Pozzecco, mette le mani avanti. Anche perché domenica alle 19.05 al PalaTaliercio la sfida sarà con la Umana Reyer Venezia.

"È una delle squadre con più budget, ha giocatori importanti ed è forte - afferma il tecnico di Sassari in conferenza stampa - non sarà una partita semplice".

Ma il Poz si deve concentrare soprattutto sul Banco.

"Dobbiamo migliorare nella transizione difensiva - avverte -.

Non vogliamo perdere il rimbalzo offensivo, che è una nostra caratteristica, potremmo rinunciare a essere così aggressivi e focalizzarci un po' di più sulla transizione difensiva, ma abbiamo deciso di mantenere questa peculiarità, perciò dobbiamo essere consapevoli del lavoro da fare per migliorare".

Venezia in Coppa Italia ha dimostrato la sua abilità nel condividere la palla e attaccare il pick&roll. "Sfrutta caratteristiche spiccate del suo gioco, noi dobbiamo affrontare le situazioni - conclude il coach della Dinamo - ha giocatori di talento e può giocare con gruppi diversi, con svariate soluzioni che possono mettere in difficoltà e costringere la difesa ad adeguarsi".