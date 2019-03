Riaprono le case campidanesi di Quartu

Sino a domenica 10 riaprono le case campidanesi quartesi con il nuovo appuntamento con Lollas, storica manifestazione presentata dal sindaco Stefano Delunas e dall'assessora Lucia Baire.

Tre le case campidanesi visitabili che ospiteranno mostre ed eventi. Cittadini e turisti potranno visitare la storica dimora Sa dom'e Farra, recentemente ristrutturata. Farà da cornice a esibizioni di balli in maschera e alla mostra di artisti sardi contemporanei a cura del Consorzio Sa Corona Arrubia. La manifestazione coinvolge però anche abitazioni private. In via Martini apre il portale Casa Pusceddu, all'interno della quale sarà possibile ammirare la mostra 'Le Maschere di cartapesta', a cura dell'artista Gabriele Mulas. Sempre nella dimora storica è in programma anche una dimostrazione di come si costruiscono le launeddas, a cura di Michele Deiana. Poi Casa Murgia Casanova, in via XX Settembre dove sono previsti alcuni eventi come il laboratorio di dolci antichi carnevaleschi, curato da Norma Argiolas. Venerdì mattina, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si terrà il convegno 'Festa della donna, educare al rispetto', che approfondirà storie di riscatto e parità di genere, a cura del Liceo Motzo. Sabato pomeriggio poi spazio al Crannovali Cuartesu, la grande sfilata in maschera, con carri e maxi zeppolata finale, organizzata in collaborazione con la Pro Loco.

Ad aprire la parata sarà proprio Crannovali, la maschera storica quartese rilanciata proprio nell'occasione. Simonluca e Luca Carcassi faranno poi ballare tutti i partecipanti in piazza degli Aranci, dove è prevista anche la performance di Lavinia Viscuso Altre iniziative sono in programma all'ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari e in piazza delle Arance, fronte Palazzo Municipale. Nel primo ci sarà spazio per il convegno della Fidapa, dal titolo 'Maistas de is artis antigas e de oi', e dalle 20, per le esibizioni live di Adele Grandulli (venerdì) e Claudia Aru (domenica). Nella piazza antistante il Palazzo Municipale andranno in scena anche eventi di spettacolo, venerdì del Nuovo Piccolo Teatro e domenica della compagnia Maccus.