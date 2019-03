Basket, Dinamo batte Leiden in Olanda

La trasferta in Olanda fa tornare il sorriso alla Dinamo Sassari Banco di Sardegna. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha sconfitto a domicilio lo Zz Leiden nella gara d'andata degli ottavi di Fiba Europe Cup. Il 93-97 finale è figlio di una prestazione non esaltante e un po' discontinua, ma conferma la caratura dei biancoblu e il potenziale ancora inespresso di un roster che, dopo i cambi in campo e in panchina, va ancora alla ricerca di una precisa fisionomia.

Il successo è merito soprattutto di coach Pozzecco, che sta accompagnando gradualmente la squadra verso la metamorfosi tattica, tecnica e mentale che impone la differenza tra la sua visione del basket e quella del suo predecessore, Vincenzo Esposito. Esaltarsi è vietatissimo: gli olandesi, pur confermandosi un avversario piuttosto modesto, sono stati in partita a lungo e si sono arresi per due soli possessi di differenza. Sassari ha comandato dall'inizio alla fine, ma in difesa c'è molto da lavorare.

Tra le note positive c'è invece il ritorno a discreti livelli di rendimento da parte di Jack Cooley, reduce da una flessione fisica e mentale che iniziava a preoccupare. Pozzecco, al sue esordio assoluto da head coach in Europa, non si illude ma incassa con piacere il successo, anche in vista del match di ritorno al PalaSerradimigni. "Sono contento, vincere era importante, avremmo potuto chiudere la partita un po' prima e il margine sarebbe potuto essere più ampio - osserva il coach - ma quel che contava era soprattutto vincere, anche per il morale dei ragazzi, al momento è la cosa che conta maggiormente".