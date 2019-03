La musica da camera di scena a Cagliari

Eclettismo e talento, sul palco del Teatro Lirico di Cagliari arrivano Giovanni Sollima e Giuseppe Andaloro. Il 7 marzo alle 20.30 la stagione concertistica prevede un'unica, imperdibile, serata, di grande musica da camera. Protagonisti il raffinato violoncellista siciliano, Giovanni Sollima, applauditissimo questa estate all'Anfiteatro di Tharros in duo con Paolo Fresu. e il pianista, suo corregionale, Giuseppe Andaloro. Solisti di fama mondiale grazie alle loro raffinate interpretazioni di musica antica e contemporanea.

E" il sesto appuntamento in cartellone. Il programma musicale spazia dalle sonorità inglesi della seconda metà del Cinquecento di John Dowland al rock progressivo britannico degli anni Settanta del Novecento dei Gentle Giant e dei King Crimson, fino alle composizioni dello stesso Sollima.

Nel dettaglio: Flow, my Tears di John Dowland; Sonata in re minore per violoncello e pianoforte op. 40 di Dmitrij ?ostakovi?; Tema III da "Il bell'Antonio" di Giovanni Sollima; Proclamation di Gentle Giant; Anphesibene da "Il bestiario di Leonardo" di Giovanni Sollima; L'elefante bianco di Area; Frame by Frame di King Crimson; Bohemian Rhapsody dei Queen.