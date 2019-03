Cagliari, vittoria su Inter ridà spinta

La vittoria con una big in Sardegna negli ultimi anni è una rarità. L'ultima grande caduta a Cagliari, prima del ko all'Inter di ieri, è stata un'altra squadra di Milano, il Milan. Un successo che risale a due campionati fa, nella gara di addio (o arrivederci) al Sant'Elia: rete iniziale di Joao Pedro, pari di Lapadula su rigore (ma prima Crosta ne aveva parato uno a Bacca) e poi matchwinner Pisacane, ultimo giocatore a realizzare un gol nel vecchio stadio. Fino a ieri era stata l'unica vittoria con le superpotenze del calcio italiano dell'era Giulini.

Per un'altra soddisfazione interna bisogna correre indietro nel tempo sino al 2012-2013, gestione Cellino. Vittima sempre l'Inter (2 a 0, doppietta di Pinilla), ma la partita fu giocata a Trieste. Prestigiosi anche il 4 a 2 alla Roma del 2011-2012 (doppietta Thiago Riberio, poi Pinilla ed Ekdal) e il 5 a 1 sempre ai giallorossi del 2010-2011 (Conti, Matri due volte, Acquafresca e Lazzari). Nel 2009-2010 la caduta a Cagliari anche della Juve. Due a zero: Allegri allora sedeva sulla panchina rossoblu e i gol a Buffon furono realizzati da Nenè e Matri.

Ieri per il Cagliari la più classica delle partite perfette. La squadra di Maran ha giocato con il pressing alto, ma ha saputo dosare bene le energie e mantenersi lucida per tutta la partita. Una gara da 10, come i gol realizzati finora in campionato, anche per Pavoletti, bravo questa volta di piede in acrobazia.

Ora il vantaggio sulle dirette concorrenti è aumentato. Ma non è solo numerico, ma anche psicologico: quella di ieri è un successo che potrebbe, se ben interpretato, dare lo slancio per la volata finale. La prova della verità è in programma domenica in Emilia contro il Bologna. Cagliari senza gli squalificati Faragò e Cigarini, ma mentalmente molto più libero: prima di ieri quella trasferta faceva molta paura. Ora un po' meno.