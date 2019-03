Serie A: Cagliari-Inter 2-1

(ANSA) - CAGLIARI, 1 MAR - Il Cagliari batte l'Inter 2-1 nel primo anticipo della 26/a giornata di serie A, conquistando tre punti importanti in chiave salvezza ma soprattutto offrendo una prestazione importante che fa ben sperare. I nerazzurri, vogliosi di riscossa dopo le polemiche di Firenze e il caso Icardi, deludono le attese e prestano il fianco all'assalto al terzo posto da parte di Milan e Roma, in campo domani. Il Cagliari va in vantaggio per primo con Ceppitelli al 31', al 38' Lautaro Martinez pareggia ma prima dell'intervallo, al 42', Pavoletti riporta avanti i suoi con la sua decima rete stagionale. Nel recupero del secondo tempo, Barella manca il 3-1 mettendo fuori un calcio di rigore.