Edilizia, presidio Cgil-Cisl a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 1 MAR - Più di cento lavoratori hanno partecipato a Sassari, in piazza d'Italia, al sit-in promosso dalle segreterie regionali di Filca Cisl e Fillea Cgil per richiamare i temi del lavoro e ribadire che "si ottiene sbloccando le risorse per la realizzazione delle infrastrutture e riavviando i cantieri sospesi, che in Sardegna sono in numero significativo".

Al termine del presidio una delegazione di rappresentanti sindacali e lavoratori è stata ricevuta dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, cui hanno riferito dell'adesione alla manifestazione di Roma del 15 marzo e hanno chiesto un intervento diretto sui cantieri della Sassari-Olbia, della Sassari-Alghero, della statale 127, della Olbia-Arzachena-Palau e di altre opere "che - denunciano - pur annunciate, non sono mai iniziate". Il prefetto ha assicurato il suo interessamento rispetto alle emergenze indicate.