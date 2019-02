Fabbrica bombe: esposto a due Procure

Un esposto denuncia alle Procure di Cagliari e di Roma contro il Governo per far luce sull'esportazione di armi dalla Sardegna all'Arabia Saudita. Lo hanno annunciato i coordinatori della organizzazione ecologista pacifista Sardegna Pulita Angelo Cremone ed Ennio Cabiddu a Roma nel corso di un sit-in insieme ad altre associazioni.

Nel mirino, ancora una volta, la fabbrica di ordigni bellici della Rwm Italia a Domusnovas, nel sud Sardegna.

Secondo gli ambientalisti antimilitaristi anche quelle bombe - si legge nell'esposto - sarebbero state utilizzate dall'Arabia Saudita contro lo Yemen.

All'incontro ha partecipato anche il deputato Stefano Fassina, Leu: presto il caso potrebbe approdare in Parlamento.

Solidarietà è stata espressa anche dal presidente della Federazione nazionale stampa italiana Giuseppe Giulietti.