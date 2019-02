Cagliari: Maran, con Inter super gara

"Dobbiamo mettere in campo una prestazione maiuscola. Di qualità, sacrificio e coraggio. Nel segno della continuità". Così Rolando Maran, carica il Cagliari alla vigilia della difficile sfida all'Inter nell'anticipo di domani sera alla Sardegna Arena. "In casa abbiamo fallito poche volte dal punto di vista dell'atteggiamento. Se ci sarà comunione d'intenti sono convinto che si possa fare una grande partita". La ricetta per tenere testa all'Inter? "L'aspetto caratteriale - anticipa il tecnico rossoblù - sarà fondamentale. La carica agonistica dovrà essere il nostro motore, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti".

Ma attenzione alle caratteristiche dell'Inter: "Nella preparazione di questa gara - spiega ancora Maran - personalmente è stata importante l'analisi della partita d'andata". Maran, sollecitato sulle polemiche arbitrali della scorsa settimana, risponde così: "I rigori assegnati contro di noi (a Genova con la Samp, molto contestato dall'allenatore a fine gara, ndr) e contro l'Inter a Firenze hanno avuto un'eco mediatico ben diversa. Voglio credere che domani non ci saranno condizionamenti".