Sardegna: Salvini, ora la responsabilità

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - "Un voto emozionante perché la Sardegna è una terra con una sua identità e come Lega ci siamo avvicinati in punta di piedi a questa terra. Essere il primo partito della coalizione ci riempie di gioia, ma adesso è il tempo della responsabilità. Ora chiedo a Christian Solinas e a Eugenio Zoffili: appena saranno certificati i risultati delle elezioni, spero che in un quarto d'ora si arrivi alla Giunta senza beghe e senza litigi. In Abruzzo, ad esempio, la stanno portando avanti troppo per le lunghe". Lo ha dichiarato oggi a Cagliari il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, tornato in Sardegna dopo il successo delle regionali, insieme con il neo presidente della Regione Christian Solinas.

Sulla vertenza prezzo del latte, Salvini ha detto: "Mi rendo disponibile a venire io in Sardegna o aprire le porte del Viminale per chiudere la vertenza latte, positivamente, una volta per tutte. Ringrazio i pastori che hanno permesso che il voto di domenica fosse sereno", ha aggiunto il ministro dell'Interno.