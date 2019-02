Su 10 spiagge da sogno 5 sono sarde

Mare e Sardegna, un binomio sempre più vincente per migliaia di turisti. L'Isola domina la classifica italiana ai Tripadvisor travelers' choice beaches awards 2019, con cinque spiagge premiate su dieci. Si aggiudica, dunque, il maggior numero di litorali considerati tra i più belli d'Italia, dagli utenti del sito di viaggi più grande al mondo. Oltre alle blasonate perle del Golfo di Orosei, Cala Mariolu e Cala Goloritze, che conquistano la quarta e sesta posizione, ne seguono altre tre, tutte new entry.

Per la prima volta fanno così capolino nella classifica italiana Cala Coticcio, sull'isola de La Maddalena in settima posizione, Cala Sinzias a Castiadas, sulla costa sud orientale dell'Isola, ottavo posto, e Su Giudeu a Domus de Maria, sul versante opposto, che si piazza al nono. La Sardegna si conferma al top per riconoscimenti e grande protagonista della nuova edizione dei Travelers' choice beaches.

Ma nella classifica nazionale rimane saldamente al comando la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia, che sale anche in quelle internazionali: nella top 10 Europa passa infatti dalla settima posizione dello scorso anno alla seconda di quest'anno e rientra nella top 10 mondiale aggiudicandosi la settima posizione. "Le coste italiane sono tempestate di spiagge meravigliose che attirano ogni estate milioni di turisti ma solo alcune hanno ricevuto il riconoscimento Travelers' Choice Beaches 2019 di TripAdvisor - commenta Valentina Quattro portavoce di TripAdvisor per l'Italia - siamo felici di vedere che l'offerta balneare del Bel Paese vanti alcune delle spiagge più apprezzate a livello internazionale dai viaggiatori di TripAdvisor provenienti da tutto il mondo".