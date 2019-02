Banchina turistica per yacht a P.Torres

(ANSA) - PORTO TORRES, 25 FEB - Il sogno turistico di Porto Torres riparte da una nuova gestione della banchina "Nino Pala", che per i prossimi 15 anni sarà in mano alla società Nautica Service.

La commissione di gara dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna oggi ha aggiudicato provvisoriamente la gara pubblica di gestione alla Nautica Service, che ha presentato un rilancio del 20,12% sul canone a base d'asta di 876mila euro.

Con l'aggiudicazione provvisoria della banchina turistica, si conclude l'iter avviato lo scorso settembre con lo spostamento dei natanti ormeggiati e la firma, nel mese di ottobre, del decreto di indizione della gara pubblica con la successiva pubblicazione del bando per l'assentimento della concessione.

"Siamo finalmente giunti alla fase conclusiva dell'iter, un traguardo tanto atteso dalla comunità del mare di Porto Torres, ma anche dalla struttura dell'Ente che, grazie anche alla sinergia con il Comune e la Capitaneria di Porto nella delicata fase di spostamento delle imbarcazioni, ha svolto un lavoro puntuale, trasparente e proficuo", spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Una volta ultimati le verifiche e gli adempimenti burocratici relativi alla gara d'appalto, la Nautica Service entrerà ufficialmente in possesso della banchina: un'area scoperta di poco più di mille metri quadri, uno specchio acqueo di oltre 13.400 mq, servito da zona parcheggi ampia 2.343 metri quadri, più un manufatto di facile rimozione di altri 66,5 metri quadrati. L'appalto dà il via a una gestione commerciale della banchina "Nino Pala", con l'obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di posti barca e rilanciare così l'approdo turistico turritano.(ANSA).