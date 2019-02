Sardegna:Giorgetti, elettori ci premiano

(ANSA) - LONDRA, 25 FEB - "Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema è giusto che decidano loro come risolverlo". Lo ha detto a Londra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, rispondendo sullo scarto fra il risultato della Lega e quello del M5S in Sardegna, a margine di un forum con investitori e analisti della City organizzato all'ambasciata d'Italia dallo studio legale Legance. "La linea resta tracciata - ha proseguito - andiamo avanti con tranquillità, serenità e serietà nell'azione di governo".