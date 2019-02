Vento forte, decine interventi pompieri

Il forte vento di grecale che da oggi sta soffiando sulla Sardegna ha creato qualche disagio nell'area di Oristano e nel Cagliaritano.

In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti ad Abbasanta, Ghilarza e Norbello, ma anche a Terralba e lo stesso centro cittadino di Oristano per alberi caduti, pali dell'illuminazione e cornicioni pericolanti.

Circa una decina anche gli interventi dei vigili del fuoco a Cagliari per insegne e cartelloni pubblicitari gettati giù dal vento. Non si registrano comunque particolari danni.