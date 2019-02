Latte: pastori versano latte in strada

(ANSA) - NUORO, 23 FEB - Alla vigilia del voto per le elezioni regionali, non si fermano in Sardegna le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte. Una quarantina di pastori del Nuorese questa mattina ha versato decine di litri di latte ai margini della carreggiata sulla strada provinciale 73, al bivio di Onanì-Bitti (Nuoro). La protesta è iniziata intorno alle 11 ed è finita un'ora dopo. Sul posto, per vigilare sulla manifestazione che in questo caso è stata pacifica, sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato. Anche se in maniera sporadica, dunque, i pastori sardi minacciano di andare avanti con le proteste finché il latte non sarà pagato un euro al litro come da loro richiesto. (ANSA).