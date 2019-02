Corteo anarchici a Cagliari contro voto

"Contro governo ed elezioni nessuna fiducia nelle istituzioni". È lo striscione esposto in testa al corteo organizzato questa sera a Cagliari dal movimento anarchico.

Una quarantina di persone si sono radunate nella zona di piazza Costituzione, in pieno centro, e in corteo si sono spostate verso piazza Yenne attraversando le principali vie del capoluogo.

La Polizia ha predisposto il servizio di ordine pubblico e seguito il corteo. I manifestanti hanno lanciato anche alcuni fumogeni e urlato slogan contro il Governo. Non si sono registrati incidenti.