Desogus (M5s), dimezzare i consiglieri

L'obiettivo è ridurre posti e spese in Consiglio regionale e in Giunta. Per la massima assemblea sarda si può arrivare tranquillamente a quota 30, anziché 60. E' il messaggio lanciato oggi a Cagliari nel corso della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale dal candidato governatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus.

"Sui tagli ai costi della politica vogliamo prendere un impegno solenne con gli elettori. Lavoreremo per tagliare il numero dei consiglieri regionali, ma anche quello degli assessorati e delle agenzie regionali. La Regione ha bisogno di una seria riorganizzazione che non può non passare da un taglio dei consiglieri: sessanta sono oggettivamente troppi. Sappiamo che avremo contro i partiti tradizionali, ma andremo avanti per la nostra strada". Desogus ha poi ripercorso le tappe della sua campagna elettorale. "Abbiamo puntato - ha detto- sui contenuti, raccontando ai sardi la nostra idea di isola e il nuovo modello di sviluppo che vogliano per la Sardegna. Abbiamo parlato di energia, con il progetto di rendere la nostra la prima regione italiana alimentata da fonti rinnovabili; abbiamo parlato di sanità, con l'obiettivo di riportarla nei territori e abolire l'Ats; ci siamo concentrati sul governo del territorio e sulla difesa dell'ambiente, ribadendo la nostra assoluta contrarietà a qualunque nuova edificazione nella fascia dei 300 metri dal mare. Ma abbiamo soprattutto parlato di lavoro, l'unico vero grande punto del nostro programma. Punteremo a crearlo rendendo la macchina amministrativa regionale più efficiente e soprattutto sull'ambiente come grande risorsa".

E poi ha concluso: "Siamo noi il vero cambiamento per l'isola. Gli schieramenti tradizionali sanno solo riproporre vecchie ricette. Con il Movimento 5 Stelle al Governo la Regione la Sardegna ritroverà quella speranza che ha perso da troppo tempo".