Assemblea pastori sardi a vigilia voto

(ANSA) - CAGLIARI, 22 FEB - Nuova assemblea dei pastori sardi dopo il mancato accordo a Roma sul prezzo del latte. Gli allevatori si ritroveranno domani mattina, alle 11, a Tramatza (Oristano), nella stessa sala del centro servizi sulla Statale 131 'Carlo Felice', dove nei giorni scorsi avevano approvato la controproposta da presentare agli industriali nella lunga vertenza che li vede contrapposti. Dopo che i trasformatori isolani hanno disertato il tavolo al ministero, dando mandato ai vertici Assolatte di rappresentarli al confronto, i pastori - che stanno ancora presidiando gli ingressi dei caseifici - ritornano a riunirsi per decidere come portare avanti la protesta.

Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna per il rinnovo del Consiglio regionale ed eleggere il governatore ed è possibile che qualche iniziative possa essere messa in campo proprio nel giorno delle elezioni.