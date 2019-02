Gdf chiude centro massaggi a Olbia

La Guardia di Finanza del gruppo di Olbia ha chiuso un centro massaggi al centro della città, gestito da un imprenditore cinese, perché completamente privo delle autorizzazioni comunali. I Baschi verdi hanno fatto un controllo nel centro massaggi per verificare se durante l'orario di apertura fosse presente il responsabile tecnico, unico in possesso delle necessarie qualifiche professionali per condurre una attività del genere.

Dalle verifiche è stato accertato che la struttura lavorava senza le autorizzazioni necessarie e inoltre che l'attività risultava formalmente cessata nel giugno 2016. Il titolare è stato segnalato al Suap del Comune di Olbia che ha ordinato la chiusura della struttura. L'imprenditore cinese riceverà anche delle sanzioni amministrative di diverse migliaia di euro.