Cagliari, ritorna il violinista Uto Ughi

Un "testimonial" d'eccezione per "End Polio Now": il violinista Uto Ughi sarà protagonista, in duo con il pianista Andrea Bacchetti, del Concerto straordinario organizzato dal Rotary Club - Cagliari Est e Quartu Sant'Elena in collaborazione con il Cedac, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e il Banco di Sardegna per raccogliere fondi per l'eradicazione della malaria. Musica e scienza si sposano nell'evento in programma martedì 12 marzo alle 20,30 al Teatro Lirico: il celebre virtuoso lombardo di origini istriane sfoglierà alcune delle pagine più significative del repertorio cameristico, in un ideale viaggio attraverso il vecchio continente.

Nel concerto, sulla falsariga dell'album intitolato appunto "Note d'Europa", uscito nel 2018 per Sony Classical, risuoneranno musiche di autori come Niccolò Paganini, Gaetano Pugnani, Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns, Pablo de Sarasate. Il ricavato della serata servirà a sostenere una delle più importanti campagne del Rotary International con l'obiettivo di debellare la paralisi infantile, di cui esistono ormai pochissimi casi al mondo in paesi come il Pakistan e l'Afghanistan. Negli ultimi trent'anni grazie alle azioni d'immunizzazione realizzate in collaborazione con l'Oms e l'Unicef, Cdc (Center of Disease Control, USA), Bill and Melinda Gates Foundation, si è potuta ridurre del 99% l'incidenza della malattia. La prevenzione è infatti la strategia più efficace contro una patologia gravemente invalidante e inguaribile, presente in Sardegna fino al 1956.

I biglietti sono già in vendita al Teatro Lirico di Cagliari e al BoxOffice. Come sottolinea il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Claudio Orazi si tratta di "un'occasione per Cagliari e per l'Isola per ascoltare due straordinari interpreti e contribuire ad una campagna preziosa per la salute dell'umanità".