Sversamenti in massa alle 13 su SS131

Si sono ritrovati alle 13 e hanno sversato in massa il latte dal cavalcavia che sovrasta il chilometro 107 della statale 131 dcn (diramazione centrale nuorese). La strada è stata così bloccata per una nuova protesta simbolica dei pastori sardi. Sul posto, all'altezza di Posada, nel Nuorese, si sono radunate un centinaio di persone pronte a sversare il latte in terra. la polizia stradale ha già deviato il traffico pesante, mentre l'intero flusso di auto sarà deviato solo al momento della proteste simbolica.