Striscione contro Salvini a Carbonia

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Ancora scritte contro il vicepremier Matteo Salvini in visita in Sardegna per un tour in vista delle elezioni regionali di domenica. Questa mattina uno striscione è stato appeso sul ponte di Sirai lungo la strada provinciale a Carbonia, dove il leader della Lega sarà questa sera per un incontro all'hotel Tanit. Nello striscione viene riportato in parte un vecchio slogan del Carroccio e poi, in sardo la scritta "Salvini vattene" ("Salvini Bairindi"). Il vicepremier è atteso domani a Iglesias, Assemini e Cagliari e chiuderà la campagna elettorale a San Gavino Monserale, nel Medio Campidano.