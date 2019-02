Spaccata in ottico Cagliari, un arresto

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Ha usato l'auto come ariete, sfondato la vetrina di un negozio di ottica e rubato 100 paia di occhiali del valore di quasi 30mila euro, ma è stato catturato.

Gli agenti della squadra volante hanno arrestato Maurizio Piras, 44 anni di Quartu, conosciuto come "Il re delle spaccate".

Recuperata tutta la refurtiva.

L'allarme è scattato alle 4:50 quando al 113 è arrivata una telefonata che segnalava una spaccata in piazza Costituzione a Cagliari, il residente riferiva che la vetrina di un negozio era stata mandata in frantumi con un'auto. Gli agenti della squadra volante sono subito arrivati sul posto e hanno prima visto una Fiat 500 con paraurti danneggiato poi, guardando nel negozio, hanno notato un individuo incappucciato. Il malvivente, visti i poliziotti, ha tentato la fuga, portando via un borsone pieno di merce, ma è stato bloccato. Dentro la sacca i poliziotti hanno trovato cento paia di occhiali.

Dai successivi accertamenti è emerso che anche l'auto usata come ariete era rubata: a bordo è stato trovato un piccone usato per danneggiare una delle vetrine del negozio.(ANSA).