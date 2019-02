Rubato a Cagliari striscione su genocidi

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - È stato rubato nel pomeriggio di martedì 19 febbraio lo striscione dell'iniziativa Musica e Storia, appeso al Bastione solamente nel pomeriggio di lunedì 18 febbraio e che richiamava l'iniziativa quest'anno interamente dedicata ai genocidi dell'Ottocento e del Novecento: dai pellerossa all'Armenia, dagli Ebrei alle Bosnia e Rwanda.

"In un clima particolarmente caldo e nervoso come quello che si sta respirando in questo periodo, come proponenti dell'iniziativa siamo rimasti particolarmente scossi poiché la rassegna sponsorizzata va ad analizzare questioni delicate e profonde come quelle dei genocidi, questioni che hanno proprie conseguenze anche sulle situazioni geopolitiche attuali - spiegano dalla Fondazione Siotto - questioni mai trattate in maniera superficiale, ma sempre con spirito critico, storico e profondo con il fine ultimo di rendere i fruitori in grado di interpretare in maniera più efficace il presente che viviamo.

Rimaniamo però delusi e amareggiati per la vicenda accaduta".