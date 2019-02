Il car sharing a Cagliari si estende

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Trenta nuovi veicoli disponibili per il Car sharing a Cagliari, più settantadue nei prossimi mesi. Con una svolta che si chiama "free floating": ci sarà la possibilità di prendere le vetture del servizio, gestito dalla società Playcar, in un punto e rilasciarle in una qualsiasi altra zona dell'area individuata, esclusivamente nei parcheggi regolari bianchi o blu. I trenta nuovi veicoli, che si aggiungono ai 52 già disponibili nelle stazione nella modalità "round trip", ovvero "andata e ritorno" in uno stesso punto, potranno essere prenotati in tempo reale in un'area definita che verrà estesa dopo la prima fase di sperimentazione con l'ampliamento della flotta. Già da ora, comunque, è prevista la possibilità di rilasciare le auto in altre zone, ma con un costo aggiuntivo.

A differenziare i nuovi veicoli, che rispettano l'ultima normativa ambientale, sarà una livrea particolare che sarà utile per distinguerli da quelli "round trip". Disponibile da subito la versione multilingue della nuova App Playcar negli store di Play Google per Android e App Store per iOS, che consente di visualizzare l'intera flotta e di distinguere nella mappa le vetture grazie a icone di colori differenti a seconda della tipologia di servizio.

La principale novità della App è che consentirà di accedere a tutta la sharing mobility urbana. Infatti, oltre alle varie possibilità di utilizzo del Car Sharing (round trip o su stazioni e free floating), sarà possibile usufruire di altri mezzi quali autoveicoli di diverse categorie dimensionali, veicoli elettrici, veicoli commerciali e, a breve, anche delle biciclette del Bike Sharing Cabubi, di scooter elettrici e monopattini elettrici. Nei prossimi mesi, contemporaneamente alla sperimentazione del free floating, ci sarà anche un ulteriore potenziamento del servizio già attivo con l'introduzione di ulteriori 72 nuovi veicoli in altre stazioni dislocate in tutti i quartieri della città, per un totale di 156 veicoli disponibili in servizio.(ANSA).