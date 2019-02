Air Italy: domani al Mit rotte Sardegna

Il Tavolo governativo tra Air Italy e Alitalia per discutere delle rotte da e per la Sardegna, dopo la vittoria del bando di gara per la continuità territoriale da parte di Alitalia, si terrà alle 15.30 di domani, giovedì 21 febbraio, al ministero dei Trasporti. Ne dà notizia il deputato sardo del M5s Nardo Marino. "Dopo alcuni giorni di fitta interlocuzione con il ministro Danilo Toninelli - spiega il parlamentare eletto a Olbia, sede di Air Italy - siamo riusciti ad accelerare i tempi e fissare la data dell'incontro congiunto tra Mit, Mise e le due compagnie aeree.