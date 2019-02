Salvini, in Sardegna voto liberazione

(ANSA) - ALGHERO, 19 FEB - "Non vedo l'ora che arrivi domenica per un voto di liberazione". Così Matteo Salvini ad Alghero in vista delle regionali del 24 febbraio in Sardegna.

"Siamo pronti a governare da lunedì prossimo - dichiara - i primi storici consiglieri regionali della Lega saranno in ufficio per fare e non per dichiarare". Secondo il vicepremier, "la scelta sarà tra la Lega e la sinistra". Poi sottolinea: "a oggi la metà dei sardi non ritiene di andare a votare e domenica starà a casa". Il ministro dell'Interno arringa i leghisti isolani. "Capisco la sfiducia e l'incazzatura, ma o adesso o mai più", grida dal palco all'interno del mercato civico gremito di sostenitori. "Chi sta a casa si ribecca Arru", ironizza, proseguendo la polemica a distanza con l'attuale assessore regionale della Sanità, "che ha chiuso gli ospedali sardi", insiste Salvini. Ai giornalisti che gli chiedono dell'aeroporto di Alghero e della quattro corsie per Sassari, ribadisce: "sono d'accordo con il ministro Toninelli, bisogna fare e in fretta".