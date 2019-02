Il 21 risultati impresentabili Sardegna

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra (M5S) ha convocato per giovedì 21 febbraio alle ore 16,45 una seduta della Commissione per le comunicazioni in materia di formazione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni regionali in Sardegna in programma domenica prossima, 24 febbraio.(ANSA).