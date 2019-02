Club per appassionati di pipa e sigaro

(ANSA) - CAGLIARI, 19 FEB - C'è lo slow food. Ma anche lo slow smoking. In questo caso non si mangia, ma si fuma.

L'elemento comune è la lentezza: niente sigarette frettolose prima che arrivi l'autobus o confinati nel balcone.

Nasce ufficialmente a Cagliari SmoKaralis, il primo vero e proprio club dedicato ai fumatori di pipa e di sigaro.

SmoKaralis è un'associazione culturale proprio dedicata alla divulgazione del piacere del "fumo lento". Obiettivo: diventare un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati di Cagliari, della Sardegna e oltre.

Il primo appuntamento è già fissato per mercoledì prossimo in occasione dell' l'International Pipe Smoking Day, la giornata che dal 2008 celebra in tutto il mondo la cultura dello "slow smoking".

Sarà organizzata una cena per festeggiare pipa e sigaro. Con intelligenza: sarà un invito a fumare responsabilmente e ad apprezzare il piacere del tabacco.

Il club nasce da un'idea di un gruppo di fumatori di pipa locali: SmoKaralis conta già circa cinquanta appassionati provenienti da tutta la Sardegna.