Ascensori Castello pronti in primavera

Ascensori cagliaritani ancora fermi, ma saranno tutti pronti entro la primavera. Lo assicura Fabrizio Marcello, presidente della Commissione permanente mobilità e delegato per la stessa materia della città metropolitana, al termine del sopralluogo effettuato nel cantiere di piazza Mundula.

"Gli interventi - spiega Marcello all'ANSA - stanno terminando. Mentre per piazza Yenne i lavori sono già conclusi e stiamo aspettando solo l' ultimo via libera dal Ministero. Tempi brevi e programmati anche per l'ascensore del Bastione. Salvo contrattempi, gli impianti dovrebbero essere pronti entro la prossima primavera". Il problema degli ascensori che non funzionano è molto sentito soprattutto dagli abitanti di Castello, il quartiere più alto della città.

In passato il Comune aveva valutato anche altre ipotesi di collegamento meccanizzato come scale mobili e tapis roulant, utilizzati ad esempio a Perugia. Ma poi non se ne era fatto più niente. Per quanto riguarda l'impianto oggetto del sopralluogo di oggi si tratta di un ascensore con velocità di un metro al secondo, capienza di dodici persone e portata massima di novecento chili. Oltre alle fermate di imbarco e sbarco, è prevista anche la possibilità di sosta intermedia per il soccorso dei passeggeri in caso di emergenza.