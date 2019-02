Sardegna:Salvini,sanità lavoro trasporti

La Sardegna ha bisogno di "sanità, lavoro, infrastrutture e trasporti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, alla Maddalena nella prima tappa del suo tour elettorale di sei giorni nell'Isola in vista delle regionali di domenica 24 febbraio.

Dopo un incontro con il presidio permanente all'ospedale Merlo, Salvini si domanda "come una struttura così bella dove le mamme partorivano, dove c'è una camera iperbarica e un servizio di dialisi che portava i turisti a venire qua apposta, possa essere stata depressa, ridimensionata e isolata dalla gestione della sinistra. Non sono qua a promettere miracoli da campagna elettorale, però vivere su un'isola, partorire su un'isola, fare la dialisi su un'isola o essere curato dopo un cancro su un'isola, deve essere un diritto e non c'è risparmio possibile sulla salute".

Sui trasporti, per il leader della Lega la continuità territoriale è fondamentale: "a parole gli altri hanno fatto tanto ma in sostanza niente: si danno soldi a privati che non garantiscono questa continuità e quindi c'è bisogno di poter arrivare in Sardegna e andare in Continente pagando una cifra normale". Poi c'è la questione energia: "c'è bisogno di avere il metano non c'è bisogno di avere più energia. Non basta dire no perché quelli che dicono No, No, No qui ci lasciano ultimi".