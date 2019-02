Latte,manifestazione vicino a prefettura

Mentre la trattativa sul prezzo del latte resta ancorata al braccio di ferro tra industriali e allevatori nel tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio in prefettura a Cagliari, una manifestazione è partita dalla piazza Yenne a sostegno della lotta dei pastori.

Un piccolo corteo con un centinaio di persone è salito sino a via Canelles, a poche decine di metri dalla prefettura. La strada è stata subito sbarrata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Cori di solidarietà con i pastori e contro gli industriali. "Come consumatori abbiamo questo potere - ha detto un manifestante al megafono - boicottiamo le aziende".