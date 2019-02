Brasile-Lirico Cagliari, omaggio a Gomes

Mancano pochi giorni al debutto nazionale al Lirico di Cagliari dell'opera Lo Schiavo di Antônio Carlos Gomes. Originale progetto di internazionalizzazione con una rarità musicale mai rappresentata in Italia. In omaggio al compositore, si è tenuto all'ambasciata del Brasile a Roma, il concerto "Antônio Carlos Gomes: un brasiliano in Italia", anteprima dell'inaugurazione della stagione lirica cagliaritana, il 22 febbraio con Lo schiavo.

"La prima esecuzione in Italia de Lo schiavo permea gli scopi costituzionali della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e musicale e li rende pionieri di un dialogo interculturale attraverso la concretezza del progetto di internazionalizzazione della Regione in collaborazione con l'Ue e il Governo", ha detto Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni Culturali. "E' un'opera attraverso la quale Gomez volle lanciare un messaggio al mondo - ha spiegato il presidente del Lirico Giuseppe Andreozzi - cancellare per sempre la piaga della schiavitù". La serata musicale ha inaugurato il programma culturale 2019 dell'Ambasciata. Si sono esibiti il soprano Diana Rosa Càrdenas Alfonso, il tenore Lorenzo Decaro e il baritono Rodolfo Giugliani. Accompagnati al pianoforte da Francesca Pittau, hanno incantato il pubblico con romanze, arie e un terzetto da Lo schiavo, ma anche con tre preziose arie da camera di Gomes.

Secondo Antonio Patriota, ambasciatore del Brasile in Italia. "Quest'anno ricorre il 100/o anniversario dell'istituzione dell'ambasciata brasiliana in Italia. E' un piacere celebrarlo con una presentazione dedicata a Gomes, il primo brasiliano a riscuotere successo musicale in Italia". Per il Sovrintendente del Teatro Lirico Claudio Orazi, "con la prima rappresentazione assoluta in Italia de Lo schiavo, il Teatro Lirico estende il proprio progetto di internazionalizzazione al Brasile, dopo i grandi successi negli Stati Uniti e a New York con la messa in scena di opere quali La campana sommersa di Respighi e L'ape musicale di Da Ponte. Lo spirito di tali iniziative evidenzia il ruolo di ricerca, produzione e promozione dell'opera lirica che il Teatro svolge e per il quale nuovi progetti sono in cantiere".