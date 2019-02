Latte: tavolo domani mattina a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - E' stato convocato sabato a Cagliari, alle 11, il tavolo di filiera per il prezzo del latte ovicaprino. La riunione si terrà in Prefettura con il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio. Al vertice sono chiamati la Regione Sardegna, le associazioni degli allevatori, i pastori, gli industriali e i responsabili delle cooperative.

La trattativa sul prezzo del latte ovino riparte dall'esito della riunione al Viminale di ieri sera con il vicepremier Matteo Salvini: un confronto sospeso dopo che le parti non hanno trovato un accordo sulla proposta del Governo di portare il prezzo a 70 centesimi al litro per arrivare a 1 euro entro tre mesi. Da una parte l'industria del settore ritiene che l'offerta sia adeguata, mentre i pastori e le organizzazioni spingono per arrivare subito a 1 euro più Iva.