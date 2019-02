Basket: Sassari in semifinale C.Italia

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - E' Sassari la terza semifinalista delle Final Eight di Coppa Italia di pallacanestro in corso a Firenze. La squadra sarda ha battuto Venezia 88-89 a tre secondi dalla fine dopo una rimonta dal -20 dell'inizio della ripresa.

Venezia era partita con grande grinta grazie a Tonut, Haynes e Watt; Sassari si è affidata a Cooley e Smith per trovare il 12 pari dopo cinque minuti. Poi Venezia prende inesorabilmente il largo, forte di una maggior precisione al tiro e dei canestri da tre di Daye, Bramos e Tonut, quindi chiude il primo tempo 29-20.

Nel secondo quarto Venezia continua a premere con grandissima efficacia al tiro dalla distanza e dopo cinque minuti il vantaggio sale a +15 (47-32). Pierre e Cooney tengono in partita Sassari. La ripresa si apre sulla stessa linea, con i veneziani forti ai tiri dalla distanza e il vantaggio sale a +20 (72-52).

Sassari reagisce e Pierre (16 i punti a fine terzo quarto) e Thomas danno il via all'inseguimento fino al definitivo 88-89 (13-23) che arride ai sardi.