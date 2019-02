Meloni, Sardegna a C.Destra come Abruzzo

"In Sardegna finirà come in Abruzzo: dopo un'amministrazione di sinistra vincerà il centrodestra". Lo ha detto arrivando a Olbia, prima tappa della due giorni in Sardegna, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "In cinque anni il centrosinistra non ha obiettivamente concluso nulla e tutti i dati dicono che la Sardegna è peggiorata. E mi pare che il presidente Pigliaru sia il primo a dirlo, visto che ha deciso di non ripresentarsi al cospetto dei cittadini", ha spiegato Meloni.

"Ai cittadini sardi chiediamo di sostenere Fratelli d'Italia per quello che faremo e per il lavoro che già abbiamo fatto. Non veniamo qui a porre questioni solo in campagna elettorale ma abbiamo dei rappresentanti presenti e attenti che in Regione come in Parlamento hanno dimostrato di essere vicini a questa terra. E io stessa, come si sa, porto un cognome sardo, quindi posso dire che dalla leadership in poi, FdI ha la Sardegna particolarmente nel cuore".

"VINCERE PER DARE RISPOSTE". "Noi come centrodestra vogliamo vincere le elezioni in Sardegna per dare all'Isola le risposte giuste ai problemi che ha, vogliamo che i sardi ci votino non contro questo o quel partito ma perché sono convinti che possiamo risolvere i loro problemi". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a Nuoro. "La zona franca per esempio è una delle risposte che permetterebbe a questa terra di competere alla pari con le altre regioni - ha spiegato - Così possiamo pensare a delle politiche efficaci contro lo spopolamento e alla difesa dei prodotti tipici".

"PROTESTA PASTORI LOTTA SIMBOLO PMI". "La protesta dei pastori sardi è sacrosanta: in tempi non sospetti noi parlavamo con loro. Se al tavolo tecnico si fosse arrivati due mesi fa come noi chiedevamo, non sarebbero stati costretti a buttare il latte e ai blocchi stradali". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni stamattina a Nuoro, seconda tappa della sua due giorni in Sardegna. "La protesta dei pastori sardi è una protesta simbolo delle piccole aziende che vanno difese dalla globalizzazione e dalla speculazione".

"SERVE TAVOLO GOVERNO SUI TRASPORTI NELL'ISOLA - "Fratelli d'Italia ha presentato interrogazioni al governo per chiedere di attivare un tavolo per ridiscutere il piano della continuità territoriale ed evitare che vengano rincarati i prezzi dei biglietti, soprattutto per gli emigrati sardi e per gli italiani non residenti". Così Giorgia Meloni, a Olbia, prima tappa della due giorni nell'Isola della presidente di Fratelli d'Italia. "La Sardegna non può essere ancora più isolata: non si può impedire a tante persone di tornare a casa agevolmente e non si possono limitare anche molte possibilità sul piano del turismo e del commercio - ha aggiunto - Finora il governo non ci ha ascoltato: speriamo che, complice la campagna elettorale, lo faccia finalmente in queste settimane".